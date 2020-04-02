В России зафиксирован 771 случай инфицирования коронавирусом

Число инфицированных коронавирусом в России превысило 3,5 тыс. человек, 30 человек скончались.

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что за минувшие сутки в России выявлен 771 случай заболевания. Наибольшее количество инфицированных в столице. Московские медики обнаружили 595 заболевших. 43 человека показали положительный тест на коронавирус в Подмосковье, а 22 человека заразились в Санкт-Петербурге, сообщает Интерфакс.

На сегодняшний день в России отмечено 3 548 случаев заражения коронавирусом и уже 30 человек скончались от инфекции.