«Ъ»: выходную неделю в России могут продлить

Вице-премьер Татьяна Голикова и Роспотребнадзор рекомендуют президенту продлить нерабочую неделю в России.

По информации Коммерсанта, полученной от информированного источника, нерабочая неделя в России может быть продлена. Официальных комментариев по этому вопросу нет, но главный санитарный врач России и глав Роспотребнадзора Анна Попова, а также вице-премьер Татьяна Голикова, курирующая сферу здравоохранения, выступили с рекомендациями президенту о продлении выходной недели. Они ссылаются на то, что инкубационный период коронавируса составляет 14 дней, отмечая что дней, которые россияне проводят в самоизоляции должно быть больше.