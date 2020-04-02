ФМБА: вспышка коронавируса пройдет к лету

К лету эпидемия коронавируса точно пройдет, но вот ее пик еще не наступил.

Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров рассказал, когда россиянам ждать завершения эпидемии коронавируса. По его словам, совершенно точно, к лету вспышка заболевания остановится. Однако, мы до сих пор не прошли ее пик, который наступит в районе следующей недели, пишет РБК.

Согласно последним данным, общее число инфицированных в России достигло 2777 человек, выздоровели 190 человек, 27 заболевших скончались.