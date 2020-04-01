Микророботы из пыльцы помогут удалить ртуть из сточных вод

Микроскопические роботы, сделанные с использованием пыльцы, однажды могут быть использованы для очистки загрязненной воды, заявляют чешские ученые.

Сточные воды некоторых заводов содержат ртуть, металл, который при употреблении может вызвать определенные заболевания. Существующие методы удаления ртути на водоочистных сооружениях довольно трудоемки и дороги.

Martin Pumer из пражского Химико-технологического университета совместно с другими исследователями работают над недорогой альтернативой. Часть зерен пыльцы имеют естественную склонность к адсорбции ртути. Исследователи работают над тем, чтобы найти способы как это можно применить для очистки сточных вод.

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