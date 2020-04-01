Президент подписал ряд законов в связи с коронавирусом
Глава России утвердил введение штрафов за нарушение карантина и распространение фейков, наделил правительство специальными правами и приравнял выплаты по больничным к МРОТ.
Президент России Владимир Путин подписал ряд законов и поправок, связанных с пандемией коронавируса, пишет ТАСС.
В России вводятся крупные штрафы за нарушение карантинного режима:
- за нарушение карантина штраф для граждан составит от 15 тыс. рублей до 40 тыс. рублей, для должностных лиц - от 50 тыс. рублей до 150 тыс. рублей, для юридических лиц - от 200 тыс. рублей до 500 тыс. рублей или приостановление деятельности до 30 суток;
- за нарушение карантина повлекшее причинение вреда жизни или здоровью человека, но не имеющее состава преступления штраф для граждан составит от 150 тыс. рублей до 300 тыс. рублей, для должностных лиц - от 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей, для юридических лиц - от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей или приостановление деятельности до 90 суток.
Больничные будут оплачиваться исходя из размера МРОТ, то есть, если начисленная по больничному листу сумма в расчете за полный календарный месяц меньше МРОТ, то сумма к выплате рассчитывается исходя из установленного МРОТ в регионе.
Правительство наделяется специальными полномочиями в связи с распространением коронавируса, включая установление в России или на отдельной ее территории режимов ЧС и повышенной готовности.
Вводятся штрафы и уголовная ответственность за распространение фейковой информации:
- за распространение заведомо ложной информации, имеющей общественное значение, которое привело к причинению вреда здоровью человека по неосторожности штраф составит от 700 тыс. рублей до 1,5 млн рублей или в сумме дохода за период до 18 месяцев, либо исправительные работы до года или принудительные работы или лишение свободы до 3 лет;
- за распространение фейковой информации, приведшей по неосторожности к смерти человека или тяжелым последствиям для здоровья, штрафе составит до 2 млн рублей или сумму дохода за период до 3 лет, либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо принудительные работы или лишение свободы на срок до 5 лет.
- за распространение заведомо ложной информации об эпидемиях посредством СМИ или через интернет штраф для юридических лиц составит до 10 млн рублей.
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