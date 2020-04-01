Президент подписал ряд законов в связи с коронавирусом

Глава России утвердил введение штрафов за нарушение карантина и распространение фейков, наделил правительство специальными правами и приравнял выплаты по больничным к МРОТ.

Президент России Владимир Путин подписал ряд законов и поправок, связанных с пандемией коронавируса, пишет ТАСС.

В России вводятся крупные штрафы за нарушение карантинного режима:

за нарушение карантина штраф для граждан составит от 15 тыс. рублей до 40 тыс. рублей, для должностных ли ц - от 50 тыс. рублей до 150 тыс. рублей, для юридических лиц - от 200 тыс. рублей до 500 тыс. рублей или приостановление деятельности до 30 суток;

составит от 15 тыс. рублей до 40 тыс. рублей, ц - от 50 тыс. рублей до 150 тыс. рублей, - от 200 тыс. рублей до 500 тыс. рублей или приостановление деятельности до 30 суток; за нарушение карантина повлекшее причинение вреда жизни или здоровью человека, но не имеющее состава преступления штраф для граждан составит от 150 тыс. рублей до 300 тыс. рублей, для должностных лиц - от 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей, для юридических лиц - от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей или приостановление деятельности до 90 суток.

Больничные будут оплачиваться исходя из размера МРОТ, то есть, если начисленная по больничному листу сумма в расчете за полный календарный месяц меньше МРОТ, то сумма к выплате рассчитывается исходя из установленного МРОТ в регионе.

Правительство наделяется специальными полномочиями в связи с распространением коронавируса, включая установление в России или на отдельной ее территории режимов ЧС и повышенной готовности.

Вводятся штрафы и уголовная ответственность за распространение фейковой информации: