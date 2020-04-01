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Роспотребнадзор считает необходимым продлить выходную неделю

01.04.2020 19:52
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Роспотребнадзор считает необходимым продлить выходную неделю

Инкубационный период коронавируса составляет 14 дней.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова высказала свое мнение по вопросу продления выходной недели в России. Она считает, что количество нерабочих дней должно быть увеличено. Свое мнение Попова обосновывает тем, что инкубационный период коронавируса составляет 14 дней. Тем не менее, она предлагает на этом не останавливаться заявляя, что 14 дней карантина недостаточно и нерабочих дней "должно быть больше", пишет РИА Новости.

Напоминаем, что согласно последним данным оперативного штаба по борьбе с распространением с коронавируса, в России выявлено 2777 случаев инфицирования коронавирусом, 190 человек выздоровели, 24 скончались.

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