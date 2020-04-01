Состоялось совещание президента с правительством по коронавирусу

Совещание прошло в дистанционном режиме.

Президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства в дистанционном режиме. Встреча была посвящена борьбе с коронавирусом. В начале совещания президент отметил высокую напряженность обстановки в связи с возможность заражения коронавирусом подчеркнув, что необычный формат встречи не повлияет на результаты работы, пишет РИА Новости.

Глава правительства Михаил Мишустин доложил президенту о мерах, принятых для борьбы с распространением инфекции и поддержки россиян.