Состоялось совещание президента с правительством по коронавирусу
01.04.2020 19:19
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Совещание прошло в дистанционном режиме.
Президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства в дистанционном режиме. Встреча была посвящена борьбе с коронавирусом. В начале совещания президент отметил высокую напряженность обстановки в связи с возможность заражения коронавирусом подчеркнув, что необычный формат встречи не повлияет на результаты работы, пишет РИА Новости.
Глава правительства Михаил Мишустин доложил президенту о мерах, принятых для борьбы с распространением инфекции и поддержки россиян.
- Из средств федерального бюджета на борьбу с коронавирусом будет выделено 1,4 трлн рублей, еще 171 млрд рублей будут направлены на реструктуризацию бюджетных кредитов.
- Упрощена и сделана бесплатной процедура банкротства физических лиц.
- Планируется выделить 150 млрд рублей на поддержку занятости.
- Будет введен мораторий на блокировку счетов и выплату штрафов представителей МСП.
- Малый и средний бизнес сможет получать краткосрочные целевые кредиты и займы на льготных условиях и под гарантии ВЭБ для того, чтобы иметь возможность выплачивать зарплаты сотрудникам и на другие нужды.
- Социально ориентированные некоммерческие организации, работающие в наиболее пострадавших отраслях, получат освобождение от проверок и льготы, предусмотренные для МСП.
- Авиаперевозчикам, занимающимся возвращением россиян из других стран, будет выделено 1,5 млрд рублей для покрытия расходов.
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