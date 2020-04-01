"Деловая Россия": до 1 млн москвичей могут потерять работу из-за коронавируса

Из-за остановки работы московских предприятий до 1 млн сотрудников могут потерять работу.

Глава московского отделения общественной организации "Деловая Россия" Денис Назаров считает, что из-за закрытия предприятий в связи с принятыми властями мерами по борьбе с коронавирусом, своих рабочих мест могут лишиться до 1 млн москвичей. Для решения проблемы в организации предлагают дать возможность получать беспроцентные кредиты и займы не только представителям малого бизнеса, но и всем предприятиям. Полученные средства предлагается использовать для выплаты МРОТ сотрудникам, пишет ТАСС.