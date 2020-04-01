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Русский космос

МИД сообщил о 25 тыс. россиян, пожелавших вернуться в Россию

01.04.2020 17:19
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МИД сообщил о 25 тыс. россиян, пожелавших вернуться в Россию

Ростуризм отчитался о возвращении в Россию почти всех организованных туристов, а в МИД заявили, что еще 25 тыс. наших соотечественников выразили желание вернуться на родину.

Почти все туристы, которые отправлялись в путешествия через туристических операторов, вернулись в Россию. По данным Ростуризма в течение последних двух недель почти 160 тыс. человек, отдыхающих в 43 странах, прилетели обратно. За границей остаются 109 россиян, которые либо ожидают вылета, либо продолжают туры, сроки которых заканчиваются в текущем месяце.

Тем не менее, в МИД сообщили, что 25 тыс. россиян, по тем или иным причинам находящихся за рубежом, изъявили желание вернуться в Россию в связи с обострившейся эпидемиологической обстановкой по коронавирусу. Такие данные озвучил директор Консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин. По его словам, в настоящее время прорабатывается вопрос об организации авиарейсов для их возврата в Россию, пишет ТАСС.

Напоминаем, что согласно новым правилам, начиная с 31 марта россияне, возвращающиеся из-за границы, могут прилететь только в столичный аэропорт Шереметьево, который может принять не более 500 возвращающихся граждан в сутки.

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