В Совфеде назвали меры социальной поддержки граждан России

Социальные меры поддержки россиян вступят в силу уже в этом месяце.

По словам заместителя Председателя Совета Федерации Галины Кареловой, уже в апреле начнут действовать некоторые меры, принятые властями страны для оказания поддержки россиянам в условиях распространения коронавируса на территории страны. Так, начиная с этого месяца: