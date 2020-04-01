В Совфеде назвали меры социальной поддержки граждан России
01.04.2020 16:40
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Социальные меры поддержки россиян вступят в силу уже в этом месяце.
По словам заместителя Председателя Совета Федерации Галины Кареловой, уже в апреле начнут действовать некоторые меры, принятые властями страны для оказания поддержки россиянам в условиях распространения коронавируса на территории страны. Так, начиная с этого месяца:
- все семьи, имеющие право на материнский капитал будут получать по 5 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет в течение трех месяцев;
- упрощена процедура получения материнского капитала;
- на 6,1% будут проиндексированы социальные пенсии;
- увеличится минимальный размер пособия по безработице, которое не может быть ниже МРОТ в расчете за полный месяц.
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