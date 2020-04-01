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Путин проведет совещание с Правительством в дистанционном режиме

01.04.2020 14:56
Комментарии: 1
Путин проведет совещание с Правительством в дистанционном режиме

Президент предпочитает работать "удаленно" для минимизации рисков инфицирования коронавирусом.

Президент России Владимир Путин проведет совещание с Правительством в телекоммуникационном режиме из-за угрозы инфицирования коронавирусом. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он сообщил, что так как совещание будет проходить в дистанционном режиме и транслироваться в прямом эфире, представителей прессы на него не пригласят. Кроме того, пресс-секретарь подчеркнул, что прессу не будут приглашать на совещания, проходящие дистанционно и в открытом формате, так как брифинги по итогам таких совещаний проводиться не будут, пишет Российская газета.

Также, Песков отметил, что президент предпочитает везде, где только можно, соблюдать удаленный режим работы.

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15:41 0 0
иван:

Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, - читающий да разумеет, - тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы; и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего; и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни! Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира доныне, и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть; но ради избранных сократятся те дни

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