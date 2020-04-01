Путин проведет совещание с Правительством в дистанционном режиме

Президент предпочитает работать "удаленно" для минимизации рисков инфицирования коронавирусом.

Президент России Владимир Путин проведет совещание с Правительством в телекоммуникационном режиме из-за угрозы инфицирования коронавирусом. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он сообщил, что так как совещание будет проходить в дистанционном режиме и транслироваться в прямом эфире, представителей прессы на него не пригласят. Кроме того, пресс-секретарь подчеркнул, что прессу не будут приглашать на совещания, проходящие дистанционно и в открытом формате, так как брифинги по итогам таких совещаний проводиться не будут, пишет Российская газета.

Также, Песков отметил, что президент предпочитает везде, где только можно, соблюдать удаленный режим работы.