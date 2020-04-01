Путин проведет совещание с Правительством в дистанционном режиме
Президент предпочитает работать "удаленно" для минимизации рисков инфицирования коронавирусом.
Президент России Владимир Путин проведет совещание с Правительством в телекоммуникационном режиме из-за угрозы инфицирования коронавирусом. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он сообщил, что так как совещание будет проходить в дистанционном режиме и транслироваться в прямом эфире, представителей прессы на него не пригласят. Кроме того, пресс-секретарь подчеркнул, что прессу не будут приглашать на совещания, проходящие дистанционно и в открытом формате, так как брифинги по итогам таких совещаний проводиться не будут, пишет Российская газета.
Также, Песков отметил, что президент предпочитает везде, где только можно, соблюдать удаленный режим работы.
Написать комментарий
Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, - читающий да разумеет, - тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы; и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего; и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни! Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира доныне, и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть; но ради избранных сократятся те дни