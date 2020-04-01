В Кремле не знают о просьбе Белоруссии о помощи с коронавирусом

Песков заявил, что Белоруссия не обращалась за помощью к России по дипломатическим каналам.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал распространенную СМИ информацию о том, что Белоруссия обратилась к России с просьбой оказать ей помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией. По его словам, в Кремле нет информации о том, что подобная просьба приходила по дипломатическим каналам. При этом Песков отметил, что в ситуации, когда в мире идет пандемия коронавируса, все страны должны объединяться в борьбе с инфекцией и оказывать возможную помощь и поддержку, тем более, когда речь идет "о нашей братской стране Белоруссии, конечно, здесь ситуация особая", пишет РИА Новости.