Министры энергетики России и США обсудили цены на нефть

Представители России и США договорились продолжать консультации, подключая к переговорам крупных производителей и потребителей энергоресурсов.

Главы Минэнерго России и США Александр Новак и Дэн Бруйетт 31 марта провели телефонные переговоры. Министры обсудили ситуацию сложившуюся на мировом рынке нефти. Также собеседники договорились продолжать консультации по выходу из нынешнего положения, проводя диалоги в рамках G20 и подключая к переговорам крупных производителей и потребителей энергетических ресурсов, пишет ТАСС. При этом Бруйетт назвал беседу весьма продуктивной, от министра энергетики России комментариев не последовало.