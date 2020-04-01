Суточное число заболевших коронавирусом в России снижается

Количество выявленных случаев инфицирования COVID-19 за прошедшие сутки уменьшилось, по сравнению с предыдущим днем.

За прошедшие сутки в России выявлено 440 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это меньше показателя позапрошлых суток, когда медики обнаружили 500 заболевших COVID-19. Согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса на территории России, в Москве обнаружено 267 инфицированных, 32 человека заразились в Республике Коми, в Санкт-Петербурге зафиксировано 27 случаев инфицирования, в Московской области 15 зараженных, а в Саратовской области отмечено 11 случаев заболевания, пишет РИА Новости.

Всего в России выявлено 2337 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, 121 пациент выздоровел, а количество смертельных случаев увеличилось до 17.