Абрамченко рассказала о ситуации с продуктами в России

Ситуация на продовольственном рынке России стабильная и перебоев с товарами нет.

Вице-премьер Виктория Абрамченко, курирующая сельское хозяйство и агропромышленный комплекс, рассказала, какая ситуация складывается с продуктами в России. По ее словам, ажиотажного спроса на продукты, который мы наблюдали в марте, уже нет, его пик пройден и, в настоящее время, ситуация на потребительском рынке станы стабильная. Об этом Абрамченко заявила во время совещания с профильными министерствами и ведомствами отметив, что хотя с продуктами в России проблем не возникает и склады операторов заполнены товарами, ситуация на продовольственном рынке находится на особом контроле, пишет РИА Новости.