Ученые из Сколково разработали средство для борьбы с коронавирусом

Новая разработка может уничтожать грибки, бактерии и вирусы и, по мнению ученых, успешно бороться с коронавирусом.

Российские ученые из Сколково рассказали о своей новой разработке, которая, по их словам, может помощь в борьбе с коронавирусом. Созданное средство специалисты назвали "Магнарил". Оно представляет собой обработанную холодной плазмой воду и может убивать бактерии, грибки и вирусы воздействуя на них активной формой кислорода и хлорноватистой кислотой. Средство можно использовать как для распыления в воздухе, так и для дезинфекции поверхностей и различных материалов. Причем оно, в отличие от других дезинфицирующих средств, абсолютно безопасно для человека, пишут "Известия". Стоить новая разработка при массовом производстве будет порядка 100 рублей за тысячу литров.