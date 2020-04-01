Социальные пенсии проиндексируют на 6,1% с 1 апреля

На индексацию в 2020 году будет выделено 21,7 млрд рублей.

С 1 апреля в России будут проиндексированы социальные пенсии. Размер индексации составит 6,1%. Как сообщил министр труда Антон Котяков, индексация затронет около 4 млн человек, причем на эти цели будет выделено 21,7 млрд рублей до конца текущего года. Также проиндексируют выплаты военнослужащим, проходившим призывную службу, ветеранам и участникам ВОВ, жителям блокадного Ленинграда, людям, пострадавших от катастроф, и т.д., пишет РИА Новости.