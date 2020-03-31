В России зафиксирован самый большой рост числа инфицированных COVID-19
31.03.2020 12:58
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Общее количество инфицированных коронавирусом в России возросло до 2337 человек, а количество смертей увеличилось до 17 человек.
За последние сутки коронавирусной инфекцией в России заразились 500 человек. Это самое большое количество инфицированных за все время регистрации заболевания. Наибольшее количество зараженных зарегистрировано в столице, медики обнаружили коронавирус у 387 человек, сообщает РБК.
- В Санкт-Петербурге зарегистрировано 48 инфицированных;
- в Дагестане и Свердловской области обнаружено по 9 заболевших;
- в Мурманской области и Бурятии медики выявили по 6 человек;
- в Татарстане и Пензенской области регистрируют по 5 заболевших;
- в Ленинградской и Ростовской областях по 3 инфицированных;
- в Астраханской, Воронежской и Тюменской областях, Башкирии и Приморском крае обнаружены по 2 человека с коронавирусной инфекцией;
- а в Иркутской, Костромской, Магаданской, Нижегородской и Самарской областях, Калмыкии, Крыму, а также Алтайском и Хабаровском краях отмечено по 1 заболевшему.
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