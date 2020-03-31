В России зафиксирован самый большой рост числа инфицированных COVID-19

31.03.2020 12:58 Комментарии

Общее количество инфицированных коронавирусом в России возросло до 2337 человек, а количество смертей увеличилось до 17 человек.

За последние сутки коронавирусной инфекцией в России заразились 500 человек. Это самое большое количество инфицированных за все время регистрации заболевания. Наибольшее количество зараженных зарегистрировано в столице, медики обнаружили коронавирус у 387 человек, сообщает РБК. В Санкт-Петербурге зарегистрировано 48 инфицированных;

инфицированных; в Дагестане и Свердловской области обнаружено по 9 заболевших;

заболевших; в Мурманской области и Бурятии медики выявили по 6 человек;

человек; в Татарстане и Пензенской области регистрируют по 5 заболевших;

заболевших; в Ленинградской и Ростовской областях по 3 инфицированных;

инфицированных; в Астраханской, Воронежской и Тюменской областях, Башкирии и Приморском крае обнаружены по 2 человека с коронавирусной инфекцией;

человека с коронавирусной инфекцией; а в Иркутской, Костромской, Магаданской, Нижегородской и Самарской областях, Калмыкии, Крыму, а также Алтайском и Хабаровском краях отмечено по 1 заболевшему.