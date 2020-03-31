Цифровая платформа "ЗаБизнес" защитит предпринимателей от правонарушений

Как предприниматели могут обезопасить себя от правонарушений, совершаемых в отношении своего бизнеса? При помощи специальной цифровой платформы "ЗаБизнес", созданной для работы с обращениями предпринимателей.

Цифровая платформа "ЗаБизнес" создана по распоряжению президента России Владимира Путина специально для работы с обращениями предпринимателей о существующих правонарушениях, совершаемых в отношении их бизнеса, включая неправомерное давление, попытки отъема собственности, неправомерные проверки и другие правонарушения.

"Предлагаю создать специальную цифровую систему, с помощью которой предприниматели смогут не только сделать публичной информацию о давлении на бизнес, но и разобраться по существу", - сказал президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию 20 февраля 2019 г.

Поэтому, основной задачей создания Платформы стала необходимость улучшение инвестиционного климата в стране при помощи оперативного онлайн-механизма реагирования на сообщения представителей бизнеса о фактах правонарушений.

Платформа позволяет снизить давление на бизнес и повысить прозрачность работы правоохранительных органов, усилить коммуникацию бизнеса и власти, а главное, защитить права и законные интересы предпринимателей.

Сервис очень удобен в использовании. Воспользоваться услугами Платформы можно из любой точки России, причем понятный интерфейс облегчает процесс регистрации и подачи заявлений, а также обеспечивает правильность заполнения формы и полноту прикрепления необходимых документов. Пользователь может зарегистрировать в личном кабинете и отслеживать в режиме онлайн статус своих обращений. Преимуществом Платформы является возможность зарегистрироваться через портал Госуслуг, воспользоваться функцией общественного контроля, направив заявление в общероссийские деловые объединения, бизнес-омбудсмену и Ассоциацию по защите бизнеса, а также получить оценку ответов со стороны бизнеса.

Организаторы надеются, что Платформа станет эффективным инструментом, который позволит сделать взаимодействие между предпринимателями и правоохранительными органами максимально открытым и прозрачным.

Проект создан при поддержке Агентства страховых инициатив, Министерства экономического развития РФ, Торгово-промышленной палаты РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей, общественных организаций "Деловая Россия" и "Опора России", Ассоциации защиты бизнеса, бизнес-омбудсмена и Клуба лидеров.

Зарегистрироваться на платформе "ЗаБизнес" можно на официальном сайте забизнес.рф.