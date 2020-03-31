Трамп: Россия отправила в Штаты медицинское оборудование

Трамп заявил, что России прислала в США самолет с медицинским оборудованием, но не сообщил подробности.

Во время пресс-конференции, посвященной распространению коронавируса в США, американский лидер Дональд Трамп заявил, что Россия прислала "очень-очень большой самолет" с медицинскими принадлежностями и оборудованием. Китай и некоторые другие страны, по словам Трампа, также направили в США медицинский груз. Президент США выразил свое удивление по этому поводу и уверенность, что это поможет Америке стать "еще сильнее", пишет РИА Новости.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Соединенных штатах инфицировано более 160 тыс. человек, более 3 тыс. человек скончались, включая и одного ребенка в возрасте до года.