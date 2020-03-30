Ученые определили, насколько далеко летят капли жидкости при чихании

Капельки жидкости при чихании и кашле пролетают 7-8 метров и остаются в воздухе в виде облака гораздо дольше, чем считалось прежде.

Данные знания могут оказаться полезными при установлении мер профилактики COVID-19 и прочих вирусных заболеваний, отмечают исследователи из Massachusetts Institute of Technology (США).

Статья с результатами работы ученых представлена на страницах издания Journal of American Medical Association.

При чихании или кашле человека образуется воздушно-капельная взвесь, через которую могут передаваться вирусы. Капли в таком облаке делятся на 2 типа: большие и маленькие. Одни летят дальше, но падают на какую-либо поверхность быстрее, а вторые разлетаются на небольшое расстояние, но остаются в воздухе в течение более длительного периода времени.

Эти данные по сей день используются во многих рекомендациях для медучреждений и медиков - несмотря на то, что они были получены в начале 20-го века и по большей части теоретические.

Для уточнения дальности полета капель после кашля или чихания, исследователи запечатлели данный процесс на быструю камеру с частотой около двух тысяч кадров в секунду.

В ходе исследования выяснилось, что облако капель распространяется на 7–8 м перед осаждением на земле либо испарением. Помимо этого, в зависимости от влажности воздуха взвесь может задерживаться от нескольких секунд до нескольких минут. Данный диапазон гораздо шире, чем считалось прежде, пишет freenews.live.

Ученые полагают, что полученные данные могут быть полезны в установлении мер профилактики COVID-19 и прочих вирусных заболеваний.