Картину Ван Гога украли из закрытого на карантин музея в Нидерландах

В голландском городе Laren неизвестные проникли в музейный комплекс Singer Laren в ночь на 30 марта и похитили картину «Весенний сад», принадлежащую кисти Ван Гога. Полотно было создано весной 1884 года.

Картина, стоимость которой оценивается в 5 миллионов фунтов стерлингов (494358380,24 российских рублей), была предоставлена ​​музею Зингера Ларена художественным музеем города Гронинген, пишет independent.co.uk.

По данным издания, музей Singer был закрыт из-за распространения в стране коронавирусной инфекции.

Сотрудники музея невероятно огорчены тем, что картина была похищена за один день до 167-летия со дня рождения известного художника.

Нидерландский музей Зингера Ларена

В настоящее время голландские правоохранители проводят операцию по поиску злоумышленников. Проводится расследование.