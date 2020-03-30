Банк России прекращает покупку золота

Запасы золота Банка России по состоянию на 1 января 2020 года составляли 73 млн унций.

Начиная с 1 апреля руководство Банка России решило прекратить закупку золота на внутреннем рынке. Об этом регулятор проинформировал на своем официальном сайте. Приостановка покупки золота производится на неопределенное время. Согласно информации Банка России, решение о возобновлении покупки будет приниматься исходя из ситуации, которая будет складываться на финансовом рынке страны, пишет ТАСС.