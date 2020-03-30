Президент обсудил с полномочными представителями ситуацию с COVID-19

Владимир Путин провел совещание с Полномочными представителями президента и дал распоряжение обеспечить необходимый контроль за соблюдением своих поручений, озвученных во время обращения к гражданам в связи с коронавирусом.

Фото: Совещание с полномочными представителями Президента в федеральных округах (kremlin.ru)

Во время совещания с Полномочными представителями, президент России Владимир Путин дал ряд поручений, которые касаются противодействия распространению коронавирусной инфекции и обеспечения устойчивости социально-экономической ситуации в российских регионах. Совещание прошло в режиме видеоконференции.

Президент поручил обеспечить выполнение своих поручений, данных в рамках реализации тех мер, о которых глава государства говорил 25 марта в обращении к гражданам России. А именно: