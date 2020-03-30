Президент обсудил с полномочными представителями ситуацию с COVID-19
Владимир Путин провел совещание с Полномочными представителями президента и дал распоряжение обеспечить необходимый контроль за соблюдением своих поручений, озвученных во время обращения к гражданам в связи с коронавирусом.
Фото: Совещание с полномочными представителями Президента в федеральных округах (kremlin.ru)
Во время совещания с Полномочными представителями, президент России Владимир Путин дал ряд поручений, которые касаются противодействия распространению коронавирусной инфекции и обеспечения устойчивости социально-экономической ситуации в российских регионах. Совещание прошло в режиме видеоконференции.
Президент поручил обеспечить выполнение своих поручений, данных в рамках реализации тех мер, о которых глава государства говорил 25 марта в обращении к гражданам России. А именно:
- наладить мониторинг во всех жизненно важных сферах;
- завершить полную инвентаризацию состояния и готовности медицинских учреждений и свести в единую базу данные о медицинском персонале России;
- оценить реальное состояние и готовность коечного фонда, а также возможность быстро его нарастить;
- нарастить объемы тестирования граждан на наличие коронавирусной инфекции, задействовав все возможные центры и лаборатории;
- провести инвентаризацию наличия и готовность к работе аппаратов искусственной вентиляции лёгких, а также персонала, который сможет их обслуживать;
- создать дополнительный запас тех препаратов, которые используются для лечения коронавируса;
- проводить разъяснительную работу о необходимости соблюдать режим самоизоляции с пожилыми россиянами, которые находятся в группе риска, и их родственниками;
- наладить работу по выявлению тех россиян, которые в последние две недели вернулись или будут еще возвращаться в Россию из стран с неблагополучной обстановкой по коронавирусу;
- мониторить ситуацию с положением дел в розничной торговле и контролировать цены на продовольствие, лекарства, средства индивидуальной защиты и наиболее востребованные товары;
- обеспечить координацию региональных властей с Правительством и Рабочей группой Госсовета;
- обеспечить работоспособность системно значимых предприятий и отраслей в регионах, обеспечивая сохранение рабочих мест;
- оказать содействие регионам в координации работы местных предприятий и банков, в рамках специальных программ кредитования бизнеса, а правительству увеличить объемы финансирования таких программ и ускорить выделение средств;
- оценить потребности регионов в дополнительной поддержке из-за выпадающих доходов при оказании поддержки бизнесу и обеспечить, совместно с Правительством и Минфином, необходимое финансирование для обеспечения устойчивости бюджетов субъектов РФ, а также целевой характер и эффективное расходование этих средств на местах;
- ежедневно мониторить ситуацию с реализацией поручений президента и оказывать регионам всю необходимую информационную и методическую поддержку для выполнения поручений.
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