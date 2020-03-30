Минпромторг окажет помощь бизнесу в цифровой трансформации

В ведомстве создали консультационный совет, который поможет предпринимателям перевести бизнес в режим онлайн.

В условиях распространения в России коронавирусной инфекции, те представители предпринимательства, которые работают онлайн, менее всего пострадали от принимаемых правительством мер по сдерживанию инфекции. В этой связи в Минпромторге приняли решение оказать торговым предприятиям оперативную помощь по переводу бизнеса в цифровой формат.

Так, в рамках ведомства создан специальный консультационный совет, который поможет предпринимателям провести цифровую трансформацию и даст практические советы по переводу бизнеса в режим онлайн.

В состав консультационного совета вошли:

Александр Васильев, CEO Elixir Fine Foods, партнёр инвестиционного фонда REDandels, экс-руководитель Bringly;

Илья Кретов, генеральный директор еВау на глобальных развивающихся рынках;

Максим Гришаков, руководитель Яндекс.Маркет;

Федор Вирин, основатель агентства Data Insight;

Марк Завадский, партнёр клуба ChinaHow, экс-руководитель Alibaba в России;

Алексей Скатин, заместитель генерального директора по электронной коммерции «Почты России»;

Татьяна Бакальчук, основатель и генеральный директор компании «Wildberries»;

Юлиана Гордон, основатель бизнес-школы электронной коммерции iWENGO.

А по горячей линии, которая работает бесплатно и без выходных, можно оставить запрос на оказание помощи или получить консультацию от команды специалистов проекта.

Горячая линия: тел. +7-495-973-2011, WhatApp: +7-965-263-5042. Для отправки запросов на консультационную помощь: info@namo.ru.