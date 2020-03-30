Российская нефть опустилась в цене до уровня 1999 года

Эксперты предполагают довольно длительный период сохранения минимальных цен на российское сырье.

Ценовое агентство Argus Media предоставило данные о цене на российскую нефть Urals. Так, по данным агентства, для стран северо-западной части Европейского союза российская нефть подешевела до $16,2 за баррель. Эти данные предоставлены по состоянию на 27 марта. Причем речь идет о морских партиях Urals на условиях поставки CIF, при которых в конечную стоимость включены расходы на фрахт до порта назначения, а также страховка груза. Поставки проводятся через порт Роттердам, пишет РБК.

При этом эксперты сообщают, что такая низкая стоимость российского сырья была последний раз зафиксирована в 1999 году. Специалисты не исключают, что период "дешевой нефти" продлится достаточно продолжительное время.