Коронавирус: Пик смертности в США, бунты в Италии и выздоровление принца Чарльза

30.03.2020 15:36 Комментарии

Соединенные штаты ожидает пик смертности от коронавируса в течение двух недель, в Италии могут произойти бунты, а Великобритания радуется выздоровлению от COVID-19 принца Чарльза.

Американский лидер Дональд Трамп предсказал пик смертности от коронавируса в США. Президент считает, что он наступит через две недели. Он продлил карантинные меры до 30 апреля и призвал всех граждан приложить усилия для предотвращения распространения инфекции. «Чем больше вы стараетесь, тем быстрее закончится этот ночной кошмар», - цитирует Трампа РБК. А в Италии люди начали штурмовать продуктовые магазины. В стране наблюдается одна из самых тяжелых ситуаций в мире по коронавирусу. По данным исследовательского института Хопкинса в Италии инфицированы более 92 тыс. человек. Строжайший карантин действует с середины марта, закрыты 70% магазинов, у людей заканчиваются скопленные средства. Правительство ожидает возникновение бунтов. Власти понимают всю тяжесть положения людей, но планируют продлить карантинные меры и после 3 апреля , сообщает Коммерсант.

В стране наблюдается одна из самых тяжелых ситуаций в мире по коронавирусу. По данным исследовательского института Хопкинса в Италии Строжайший карантин действует с середины марта, закрыты 70% магазинов, у людей заканчиваются скопленные средства. Правительство ожидает возникновение Власти понимают всю тяжесть положения людей, но планируют , сообщает Коммерсант. Но есть и хорошие новости. Они приходят из Великобритании. Принц Чарльз вылечился от коронавируса и в настоящее время прекрасно себя чувствует. Он выдержал положенный карантин и уже не должен соблюдать режим самоизоляции, пишет RT.