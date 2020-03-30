Минсельхоз предлагает ввести квоту на экспорт зерна

Инициатива министерства предполагает установление квоты на вывоз зерновых в размере 7 млн тонн.

Минсельхоз России выступил с инициативой начиная с 1 апреля установить квоту на вывоз из страны пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы (за исключением семян зерновых культур). Размер квоты, по информации ТАСС, может составить 7 млн тонн.

Представители зернового рынка оказали поддержки ведомству и одобрили инициативу. Так: