Минсельхоз предлагает ввести квоту на экспорт зерна
30.03.2020 14:40
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Инициатива министерства предполагает установление квоты на вывоз зерновых в размере 7 млн тонн.
Минсельхоз России выступил с инициативой начиная с 1 апреля установить квоту на вывоз из страны пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы (за исключением семян зерновых культур). Размер квоты, по информации ТАСС, может составить 7 млн тонн.
Представители зернового рынка оказали поддержки ведомству и одобрили инициативу. Так:
- председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин считает предложение разумным. Оно позволит "сохранить лидирующие позиции на мировых рынках и стабилизировать цены на зерно внутри страны";
- президент ассоциации "Русская мука" Наталья Загорская уверена, что предложение министерства весьма своевременно. Решение снимет "панические настроения" участников рынка и стабилизирует отрасль.
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