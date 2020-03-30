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Минсельхоз предлагает ввести квоту на экспорт зерна

30.03.2020 14:40
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Минсельхоз предлагает ввести квоту на экспорт зерна

Инициатива министерства предполагает установление квоты на вывоз зерновых в размере 7 млн тонн.

Минсельхоз России выступил с инициативой начиная с 1 апреля установить квоту на вывоз из страны пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы (за исключением семян зерновых культур). Размер квоты, по информации ТАСС, может составить 7 млн тонн.

Представители зернового рынка оказали поддержки ведомству и одобрили инициативу. Так:

  • председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин считает предложение разумным. Оно позволит "сохранить лидирующие позиции на мировых рынках и стабилизировать цены на зерно внутри страны";
  • президент ассоциации "Русская мука" Наталья Загорская уверена, что предложение министерства весьма своевременно. Решение снимет "панические настроения" участников рынка и стабилизирует отрасль.

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