Тимошенко рассказала об "афере века" на Украине

Власти планируют провести закон о продаже сельхозземель во время карантина, чтобы исключить протестные митинги.

Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко рассказало об "афере века", которую власти страны задумали провести на Украине. Речь идет о продаже сельскохозяйственных земель. Причем, по словам Тимошенко, власти специально решили приурочить продажу к карантину, установленному в стране, для того, чтобы граждане Украины не смогли выйти на улицы и высказывать свое мнение по этому вопросу, пишет Российская газета.

Тимошенко напомнила, что новый закон позволит иностранцам через несколько лет скупить все сельскохозяйственные угодья Украины.