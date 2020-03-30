Роснефть "уходит" из Венесуэлы

Для снятия американских санкций Роснефть продала венесуэльские активы.

В правительстве подтвердили информацию, распространенную СМИ, о том, что Роснефть покидает Венесуэлу и продает свои активы в этой стране. Известно, что активы продаются правительству РФ, их приобретет компания, находящаяся под управлением российского правительства.

В пресс-службе Роснефти сообщают, что после продажи активов в Венесуэле, ожидается снятие американских санкций с дочерней компании Роснефти, пишет РИА Новости.