Роснефть "уходит" из Венесуэлы
30.03.2020 10:11
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Для снятия американских санкций Роснефть продала венесуэльские активы.
В правительстве подтвердили информацию, распространенную СМИ, о том, что Роснефть покидает Венесуэлу и продает свои активы в этой стране. Известно, что активы продаются правительству РФ, их приобретет компания, находящаяся под управлением российского правительства.
В пресс-службе Роснефти сообщают, что после продажи активов в Венесуэле, ожидается снятие американских санкций с дочерней компании Роснефти, пишет РИА Новости.
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