В столице выплатят пособие всем безработным из-за режима изоляции

Столичные власти выплатят пособие всем гражданам, оставшимся без работы из-за режима изоляции, который вводится для предотвращения распространения COVID-2019. Об этом написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин, пишет lenta.ru.

«В качестве первого шага вводится региональная компенсационная выплата безработным. Общий размер пособия по безработице (стипендии) и новой выплаты составит 19,5 тысячи руб. в месяц», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что для того, чтобы получить выплату не нужно будет писать заявление, ее назначат автоматически.

Выплаты также были назначены и безработным жителям Подмосковья, размер выплаты составит 15 000 руб, информирует gazeta.ru.