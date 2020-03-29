МИД России о ДСНВ, "американском следе" в COVID-19 и необходимости уважать свою страну

"Вас оболванили много лет за ваши же деньги. Вы оболванивались и платили золотом за тлен и иллюзию, вместо того, чтобы поддерживать свою страну и свой народ, которые титаническими усилиями, терпением и любовью восстанавливали страну после распада СССР и коллапса 90-х. Так еще во многих странах, которым вы привезли деньги, покупали недвижимость и строили бизнес, вам сейчас указали на дверь. Жестко и неэмоционально, со словами "ничего личного, просто бизнес", - возмущается Захарова на странице в Facebook. "Теперь очередь в мировых аэропортах и крики: "Мы - граждане России". Разве? "Мы по закону граждане", сдувая пыль с российских паспортов, объясняют они", - продолжает она свою эмоциональную речь, призывая всех этих людей для начала проявить уважение к своей стране и своему народу.