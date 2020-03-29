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МИД России о ДСНВ, "американском следе" в COVID-19 и необходимости уважать свою страну

29.03.2020 16:40
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МИД России о ДСНВ, "американском следе" в COVID-19 и необходимости уважать свою страну

В российском МИД прокомментировали приостановку инспекционной деятельности в рамках ДСНВ, стремление россиян вернуться на родину из-за границы и возможность "американского следа" в возникновении COVID-19.

  • Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, во время разговора с ТАСС, прокомментировал появившуюся ранее информацию о приостановке инспекционной деятельности в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-III) и перенос заседания двусторонней консультативной комиссии, которое должно было пройти во второй половине марта. По его словам, из-за ситуации с распространением коронавируса все мероприятия, по договоренности с США, отложены и будут восстановлены после нормализации обстановки. Что же касается сессии двусторонней консультативной комиссии по ДСНВ, то она намечена на осень и пока дата ее проведения не переносилась. Рябков напомнил, что это последнее заседание, если ДСНВ не будет продлен.
  • Также, собственный источник ТАСС в МИД прокомментировал заявления Китая о том, что коронавирус в страну могли завести военные США, которые в ноябре прошлого года посещали Ухань в рамках "Всемирных военных игр". По словам собеседника издания, в России нет сведений об "американском следе" коронавируса. Однако, есть много вопросов к военно-биологической деятельности Штатов в странах Закавказья и Центральной Азии, которые финансируются Пентагоном.

"Чем они там занимаются в закрытых блоках, похоже, не знают даже местные власти", - заявляет собеседник ТАСС.

  • А вот официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала о том, что ей поступает довольно много звонков от наших соотечественников, проживающих за границей, которые хотят вернуться на родину. Особенно много звонков от богатых людей, которые хотят вернуть своих детей из Англии, где их лишили медицинских страховок и отказались от каких-либо обязательств.

"Вас оболванили много лет за ваши же деньги. Вы оболванивались и платили золотом за тлен и иллюзию, вместо того, чтобы поддерживать свою страну и свой народ, которые титаническими усилиями, терпением и любовью восстанавливали страну после распада СССР и коллапса 90-х. Так еще во многих странах, которым вы привезли деньги, покупали недвижимость и строили бизнес, вам сейчас указали на дверь. Жестко и неэмоционально, со словами "ничего личного, просто бизнес", - возмущается Захарова на странице в Facebook. "Теперь очередь в мировых аэропортах и крики: "Мы - граждане России". Разве? "Мы по закону граждане", сдувая пыль с российских паспортов, объясняют они", - продолжает она свою эмоциональную речь, призывая всех этих людей для начала проявить уважение к своей стране и своему народу.

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