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Русский космос

Китай остановил COVID-19, в США умер младенец, а Италия восхищена российской помощью

29.03.2020 15:58
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Китай остановил COVID-19, в США умер младенец, а Италия восхищена российской помощью

Италия приветствует российскую помощь, в США умерло более 2 тыс. человек, среди которых младенец в возрасте до года, а Китай сообщил об остановке распространения коронавируса в стране.

  • Ассоциация итальянских адвокатов Camere Penali del Diritto Europeo e Internazionale просит власти России разрешить отправку в Неаполь собранного усилиями крымчан груза, признав его гуманитарной помощью. Общественники и ветераны Севастополя на собственные средства приобрели 2 тыс. респираторов, защитные костюмы, антисептики, очки и перчатки.
  • А на итальянском телевидении вышел сюжет о работе российских специалистов в Бергамо. 104 "суперэксперта" из России приступили к работе. Проводится дезинфекция автомобильной техники, помещений и территорий, разворачивается полевой госпиталь. Техническое оборудование, которое россияне привезли, вызывает восхищение итальянцев, так как подобной техники в Италии нет. Как сообщает РИА Новости, итальянские эпидемиологи утверждают, что российские специалисты проводят уникальную операцию, которая окажет существенную помощь в борьбе с коронавирусом.
  • Число инфицированных коронавирусом в США достигло 121 117 человек, более 2 тыс. человек скончались, и среди них младенец до года. Это первый в Штатах случай смерти младенца от коронавируса, пишет ТАСС.
  • Также, доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU США оценила разработанное российскими специалистами лекарственное средство для лечения коронавируса на основе противомалярийного препарата мефлохина. По ее словам, препарат имеет хороший профиль безопасности и может дать пациенту несколько дней стабильного состояния для того, чтобы организм справился с болезнью, пишет РБК.
  • В Китая же заявили о прекращении распространения коронавируса. Представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн заявил, что количество случаев инфицирования коронавирусом внутри страны меньше 3 тыс. Но, он не исключает повторной волны инфицирования из-за ввоза коронавируса в страну. По последним данным, китайские медики зафиксировали 693 завозных случая из 42 стран.
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