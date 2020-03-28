Граница между Россией и Белоруссией будет закрыта
28.03.2020 17:58
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Россия полностью закроет границу с Белоруссией на неопределенное время.
Начиная с 0:00 30 марта правительство России закроет государственную границу с Белоруссией. Также, временно перестанут работать автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные, сухопутные и смешанные пункты пропуска по всей российской границе. Соответствующее распоряжение было подписано премьером России Михаилом Мишустиным. Запрет на пересечение границы будет действовать до выхода особого распоряжения, пишет РБК.
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