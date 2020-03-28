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Онлайн-форум "Следующие 20 лет". Главный экономист "ВЭБ-РФ" Андрей Клепач

28.03.2020 17:15
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Онлайн-форум "Следующие 20 лет". Главный экономист "ВЭБ-РФ" Андрей Клепач

Росконгресс и телеканал "Доктор" организовали онлайн-форум "Следующие 20 лет", в рамках которого эксперты обсудили последствия пандемии коронавируса для России.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович и главный экономист корпорации развития "ВЭБ-РФ" Андрей Клепач в ходе организованного Росконгрессом и телеканалом "Доктор" онлайн-форума "Следующие 20 лет", ответили на вопросы о коронавирусе.

Главный экономист корпорации развития "ВЭБ-РФ" Андрей Клепач рассказал о последствиях коронавируса для мировой экономики и экономики России.

  • Коронавирус оказал серьезное влияние на экономику, которая, в наше время, имеет активные связи, в том числе и транспортным путем, который сейчас закрыт. Блокируется торговля, останавливаются заводы, все это оказывает влияние на экономический рост и, конечно, спад экономики будет, но последствия для людей будут намного серьезнее.
  • Сложно делать выводы без фактических данных, говорит эксперт, сейчас можно делать только прогнозы. Так, годовой рост ВВП Китая по прогнозам составит только 3-4%. В еврозоне падение ВВП будет в районе 1-2%, в США падение в среднем составит 0,2-01% ВВП. Что же касается России, при самом оптимистичном сценарии рост ВВП составит 0,1%, при самом негативном сценарии спад экономики будет на уровне минус 1,5-3% ВВП. Тем не менее скорее всего спад экономики будет наблюдаться только во втором квартале, в следующем же полугодии его удастся нивелировать.
  • Эксперт назвал три сценария развития ситуации в мировой экономике. При самом благоприятном сценарии мировая экономика не остановится за счет роста Китая, который уже восстанавливает производство. Второй сценарий предполагает не очень серьезную стагнацию мировой экономики и третий, самый неблагоприятный сценарий, предполагает самую глубокую рецессию, при котором мировая экономика провалится очень сильно до минусовых значений ВВП.
  • Нефтяной рынок является сильно значимым для России и других стран экспортеров нефти. При этом, падение нефти влечет снижение цен и на другие ресурсы, и в сфере альтернативной энергетики и, главное, падают цены на газ. Развал сделки ОПЕК+ приведет к нефтяной войне, и серьезная проблема в том, что раньше считали, что мировая экономика будет расти, но сейчас из-за коронавруса будет рецессия и избыток нефти, что повлечет низкие цены на сырье, а также остановки добычи, в Канаде, США и в России. На фоне сокращения добычи цена нефти в среднесрочной перспективе поднимется до $40-45, но не надолго, далее нефть просядет до $25-30 и без новой сделки по сокращению добычи ситуация не выровняется.
  • "Горки" в ценах на нефть виляют и на рубль. Если цены на нефть не поднимутся рубль может находиться на сегодняшних уровнях в 80 рублей за доллар очень долго и только при повышении цен на нефть курс рубля вернется к 75-77 рублям за доллар.
  • Российский бюджет потеряет, по оптимистичным прогнозам, порядка 2 трлн рублей, но, скорее всего, потери будут больше. Определенные меры для выравнивания ситуации правительство уже принимает, включая социальные и налоговые пакеты для бизнеса и предприятий МСП. Но этого не достаточно, нужны дополнительные, более серьезные мероприятия.
  • Банк России не стал смягчать денежную политику, как в некоторых других странах, но большое положительное значение имеет тот факт, что регулятор не стал повышать ключевую ставку, оставив ее на прежнем уровне. Также хорошим фактором является оказание поддержки банковскому кредитованию.
  • Один из серьезных рисков ожидается в возможности прекращения реализации национальных проектов. Будут ли они реализованы или правительство будет занято только антикризисными мерами и сроки будут сдвинуты на более позднее время. Это также окажет негативное влияние на экономическое развитие России.
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