Онлайн-форум "Следующие 20 лет". Главный экономист "ВЭБ-РФ" Андрей Клепач

Росконгресс и телеканал "Доктор" организовали онлайн-форум "Следующие 20 лет", в рамках которого эксперты обсудили последствия пандемии коронавируса для России.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович и главный экономист корпорации развития "ВЭБ-РФ" Андрей Клепач в ходе организованного Росконгрессом и телеканалом "Доктор" онлайн-форума "Следующие 20 лет", ответили на вопросы о коронавирусе.

Главный экономист корпорации развития "ВЭБ-РФ" Андрей Клепач рассказал о последствиях коронавируса для мировой экономики и экономики России.