Онлайн-форум "Следующие 20 лет". Представитель ВОЗ Мелита Вуйнович о коронавирусе

28.03.2020 15:39 Комментарии

Росконгресс и телеканал "Доктор" организовали онлайн-форум "Следующие 20 лет", в рамках которого эксперты обсудили пандемию коронавируса и оценили последствия для России.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович и главный экономист корпорации развития "ВЭБ-РФ" Андрей Клепач в ходе организованного Росконгрессом онлайн-форума "Следующие 20 лет", ответили на вопросы о коронавирусе. Представитель ВОЗ Мелита Вуйнович отметила высокую готовность здравоохранения России к эпидемии, что помогло "добиться отсрочки" и сдержать распространение инфекции.

к эпидемии, что помогло "добиться отсрочки" и сдержать распространение инфекции. Вуйнович напомнила о категорической необходимости соблюдать "все известные профилактические гигиенические меры", которые только возможно, а также обратилась к россиянам, особенно москвичам, где количество инфицированных коронавирусом наибольшее по стране, с просьбой соблюдать карантинные меры, а особенно положенную дистанцию в два метра и рекомендацию не собираться группами более двух человек.

которые только возможно, а также обратилась к россиянам, особенно москвичам, где количество инфицированных коронавирусом наибольшее по стране, с просьбой а особенно положенную дистанцию в два метра и рекомендацию не собираться группами более двух человек. По ее словам, "если не соблюдать правила, в очень коротком времени у нас будет огромное число случаев" заражения. Она назвала эпидемию гонкой, в которой можно проиграть не соблюдая медицинские рекомендации.

Она назвала эпидемию гонкой, в которой можно проиграть не соблюдая медицинские рекомендации. При этом представитель ВОЗ согласилась с мнением других экспертов, что коронавирус в России пойдет на спад к маю.