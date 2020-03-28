Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
28 МАР, 15:38 МСК
USD (ЦБ)    77,7325
EUR (ЦБ)    85,7389

28 МАР, 15:38 МСК
USD (ЦБ)    77,7325
EUR (ЦБ)    85,7389
Русский космос

WSL: экономические последствия от COVID-19, дефицит золота в США и отказ от саудовской нефти

28.03.2020 15:07
Комментарии
WSL: экономические последствия от COVID-19, дефицит золота в США и отказ от саудовской нефти

В США отмечается дефицит золота, что привело к росту котировок, мир отказывается от нефти Саудовской Аравии, а МВФ прогнозирует серьезные последствия для мировой экономики.

Ежедневная американская деловая газета The Wall Street Journal сделала несколько громких заявлений о мировой экономике, проблемах золотого запаса США и, конечно, нефти.

  • По данным газеты, покупатели саудовской нефти в Европе и США начали отказываться от приобретения сырья, даже не смотря на большие скидки, предоставленные Саудовской Аравией. Так, скидка для Европы составляет $10 от стоимости Brent, а для США - $7. При этом издание отмечает, что отказы происходят из-за нехватки места в хранилищах. России же, по словам авторов статьи, удалось перенаправить поставки нефти в КНР, которая восстанавливается после эпидемии коронавируса.
  • Также, газета сообщает о серьезном росте глобальных экономических последствий и опасения финансовых потерь от коронавируса. Сообщается, что МВФ предупредил о серьезных проблемах, особенно для стран с низкими доходами, учитывая сочетание кризиса в области здравоохранения, внезапного изменения потоков капитала и в некоторых случаях резкого падения цен на сырьевые товары. По оценкам, для сдерживания экономического спада на развивающихся рынках необходимо не менее 2,5 триллиона долларов.

«Теперь ясно, что мы вступили в рецессию так же плохо или хуже, чем в 2009 году», - цитирует WSL Кристалину Георгиеву, управляющего директора МВФ. По ее словам, растущее банкротство и увольнения могут подорвать любое восстановление и нанести долговременный ущерб мировой экономике.

  • Еще одним громким заявлением стала статья о дефиците золота в США. Авторы утверждают, что Уолл-стрит обратился за помощью к Королевскому канадскому монетному двору, который не в состоянии обеспечить удовлетворение спроса из-за коронавируса, так как многие сотрудники находятся на карантине. Многие дилеры прекратили продажи золота, в том числе и Швейцарский банк Credit Suisse. Да, в мире все еще много золота, на10 триллионов долларов, но «оно не в том месте», говорит Симон Михайлович, соучредитель Bullion Reserve, который держит золото для инвесторов, и, по его словам, «в настоящий момент вы нигде не сможете получить физическое золото и серебро». На этом фоне цена фьючерсов на золото выросла в среднем на 9% до примерно 1 620 долларов за тройскую унцию на этой неделе и приблизилась к семилетнему максимуму.
Комментировать (без регистрации)
Эксперты прогнозируют рецессию экономики в России
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Космический старт. Земные и звездные перспективы первого в мире российского космодрома Байконур

Космический старт. Земные и звездные перспективы первого в мире российского космодрома Байконур
Наука и технологии

Ситуация неопределенности. Нужно ли искать свое призвание?

Ситуация неопределенности. Нужно ли искать свое призвание?
Бизнес и психология

Сокращение зарплат и банкротство. Чего российский бизнес ждет от коронавируса

Сокращение зарплат и банкротство. Чего российский бизнес ждет от коронавируса
Экономика

Саудовская Аравия проигрывает в войне с Россией. Арабская нефть не нужна миру

Саудовская Аравия проигрывает в войне с Россией. Арабская нефть не нужна миру
Экономика 3

«Набег на банки». После заявления Путина о налоге на вклады россияне спасают деньги

«Набег на банки». После заявления Путина о налоге на вклады россияне спасают деньги
Экономика 5

Россия заплатит рецессией за выходную неделю. Сколько страна потеряет из-за простоя

Россия заплатит рецессией за выходную неделю. Сколько страна потеряет из-за простоя
Экономика

Узнай, страна

Техническое регулирование рынка строительных материалов – выход из тупика

Техническое регулирование рынка строительных материалов – выход из тупика

ТОП-10 достижений недели: как в России улучшали экологию, строили логистические хабы и новые заводы?

ТОП-10 достижений недели: как в России улучшали экологию, строили логистические хабы и новые заводы?

В Калужской области создали автоматические ультрафиолетовые обеззараживатели для перил эскалаторов

В Калужской области создали автоматические ультрафиолетовые обеззараживатели для перил эскалаторов

В Забайкалье впервые в РФ запустили серийное производство горных машин для узкожильных месторождений

В Забайкалье впервые в РФ запустили серийное производство горных машин для узкожильных месторождений

Новости дня

11:56 Россиян вывезли с Украины Россиян вывезли с Украины
В России приостанавливается работа общепита и курортов
В России приостанавливается работа общепита и курортов
11:36 Эксперты прогнозируют рецессию экономики в России Эксперты прогнозируют рецессию экономики в России
11:05 Коронавирус: новые препараты, шутки и плановая вакцинация Коронавирус: новые препараты, шутки и плановая вакцинация
27 МАР, 22:13 Швейцарцы раскритиковали статью о "бесполезности" помощи Италии со стороны России Швейцарцы раскритиковали статью о "бесполезности" помощи Италии со стороны России
27 МАР, 21:48 Минздрав назвал срок окончания коронавируса в России Минздрав назвал срок окончания коронавируса в России
27 МАР, 21:23 Пенсионеры досрочно получили выплаты из-за нерабочей недели Пенсионеры досрочно получили выплаты из-за нерабочей недели
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
27 МАР, 20:43 Созданная учеными световая воронка может накапливать свет в оптическом волокне Созданная учеными световая воронка может накапливать свет в оптическом волокне

Узнай, страна!

27 МАР, 17:00 Техническое регулирование рынка строительных материалов – выход из тупика Техническое регулирование рынка строительных материалов – выход из тупика
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
27 МАР, 15:37 ТОП-10 достижений недели: как в России улучшали экологию, строили логистические хабы и новые заводы? ТОП-10 достижений недели: как в России улучшали экологию, строили логистические хабы и новые заводы?
27 МАР, 13:20 В Калужской области создали автоматические ультрафиолетовые обеззараживатели для перил эскалаторов В Калужской области создали автоматические ультрафиолетовые обеззараживатели для перил эскалаторов
27 МАР, 12:52 В Забайкалье впервые в РФ запустили серийное производство горных машин для узкожильных месторождений В Забайкалье впервые в РФ запустили серийное производство горных машин для узкожильных месторождений
27 МАР, 12:40 В Амурской области заложено малое гидрографическое судно для Тихоокеанского флота В Амурской области заложено малое гидрографическое судно для Тихоокеанского флота
27 МАР, 11:47 В Ставропольском крае начали строительство современного завода по производству сухофруктов В Ставропольском крае начали строительство современного завода по производству сухофруктов
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
27 МАР, 11:21 В Нижегородской области спустили на воду сухогрузную баржу рекордной грузоподъемностью 6 тысяч тонн В Нижегородской области спустили на воду сухогрузную баржу рекордной грузоподъемностью 6 тысяч тонн
27 МАР, 10:50 В Алтайском крае модернизировали сразу два маслосырзавода, удвоив переработку молока В Алтайском крае модернизировали сразу два маслосырзавода, удвоив переработку молока
26 МАР, 15:53 В Красноярске ученые создали алгоритм определения параметров арктической почвы при помощи спутников В Красноярске ученые создали алгоритм определения параметров арктической почвы при помощи спутников
26 МАР, 15:34 Президент ТПП РФ Сергей Катырин на экономическом форуме получил в подарок интерактивную Бабу Ягу Президент ТПП РФ Сергей Катырин на экономическом форуме получил в подарок интерактивную Бабу Ягу



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter