WSL: экономические последствия от COVID-19, дефицит золота в США и отказ от саудовской нефти
В США отмечается дефицит золота, что привело к росту котировок, мир отказывается от нефти Саудовской Аравии, а МВФ прогнозирует серьезные последствия для мировой экономики.
Ежедневная американская деловая газета The Wall Street Journal сделала несколько громких заявлений о мировой экономике, проблемах золотого запаса США и, конечно, нефти.
- По данным газеты, покупатели саудовской нефти в Европе и США начали отказываться от приобретения сырья, даже не смотря на большие скидки, предоставленные Саудовской Аравией. Так, скидка для Европы составляет $10 от стоимости Brent, а для США - $7. При этом издание отмечает, что отказы происходят из-за нехватки места в хранилищах. России же, по словам авторов статьи, удалось перенаправить поставки нефти в КНР, которая восстанавливается после эпидемии коронавируса.
- Также, газета сообщает о серьезном росте глобальных экономических последствий и опасения финансовых потерь от коронавируса. Сообщается, что МВФ предупредил о серьезных проблемах, особенно для стран с низкими доходами, учитывая сочетание кризиса в области здравоохранения, внезапного изменения потоков капитала и в некоторых случаях резкого падения цен на сырьевые товары. По оценкам, для сдерживания экономического спада на развивающихся рынках необходимо не менее 2,5 триллиона долларов.
«Теперь ясно, что мы вступили в рецессию так же плохо или хуже, чем в 2009 году», - цитирует WSL Кристалину Георгиеву, управляющего директора МВФ. По ее словам, растущее банкротство и увольнения могут подорвать любое восстановление и нанести долговременный ущерб мировой экономике.
- Еще одним громким заявлением стала статья о дефиците золота в США. Авторы утверждают, что Уолл-стрит обратился за помощью к Королевскому канадскому монетному двору, который не в состоянии обеспечить удовлетворение спроса из-за коронавируса, так как многие сотрудники находятся на карантине. Многие дилеры прекратили продажи золота, в том числе и Швейцарский банк Credit Suisse. Да, в мире все еще много золота, на10 триллионов долларов, но «оно не в том месте», говорит Симон Михайлович, соучредитель Bullion Reserve, который держит золото для инвесторов, и, по его словам, «в настоящий момент вы нигде не сможете получить физическое золото и серебро». На этом фоне цена фьючерсов на золото выросла в среднем на 9% до примерно 1 620 долларов за тройскую унцию на этой неделе и приблизилась к семилетнему максимуму.
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