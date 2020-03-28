WSL: экономические последствия от COVID-19, дефицит золота в США и отказ от саудовской нефти

Ежедневная американская деловая газета The Wall Street Journal сделала несколько громких заявлений о мировой экономике, проблемах золотого запаса США и, конечно, нефти.

«Теперь ясно, что мы вступили в рецессию так же плохо или хуже, чем в 2009 году», - цитирует WSL Кристалину Георгиеву, управляющего директора МВФ. По ее словам, растущее банкротство и увольнения могут подорвать любое восстановление и нанести долговременный ущерб мировой экономике.