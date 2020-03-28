Россиян вывезли с Украины

Специальный поезд из Киева привез в Москву тех граждан России, которые захотели покинуть Украину.

Утром 28 марта специальный поезд, который вывез россиян с Украины, прибыл на Киевский вокзал Москвы. Причем сегодня в 19:35 по мск поезд отправится обратно в Киев, но уже увезет украинских граждан, выразивших желание покинуть Россию. По словам представителя РЖД, состав, в котором 800 мест, проследует по маршруту без остановок, пишет RT.

Напоминаем, что начиная с 28 марта, Украина закрыла свои границы. Вернуться на родину граждане Украины смогут только через государственную границу или пешком, или на личном автомобиле.