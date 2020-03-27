Минздрав назвал срок окончания коронавируса в России

Представитель Минздрава сообщил, что коронавирус на территории России прекратится к концу апреля - началу мая.

Главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико рассказал, когда в России можно ожидать прекращения эпидемии коронавирусной инфекции. По его словам, коронавирус является острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) и как и все ОРВИ имеет сезонную активность. Поэтому, Брико прогнозирует спад заболевания во время потепления, то есть в конце апреля - начале мая, пишет газета Известия.

Напоминаем, что согласно последним данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса на территории России, в стране зафиксированы 1036 случаев инфицирования, 3 человека скончались, а 45 выздоровели.