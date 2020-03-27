В России могут ввести штрафы за нарушение карантина до 1 млн руб.

Максимальный размер штрафа составит 1 млн руб.

В России могут ввести штрафные санкции в отношении россиян, нарушивших режим самоизоляции в условиях угрозы быстрого распространения инфекции COVID-19. Отмечается, если гражданин впервые нарушил карантин, его могут оштрафовать на сумму от 15 тыс. до 40 тыс. руб., должностное лицо - от 50 тыс. до 150 тыс. руб., юридическое лицо - от 200 тыс. до 500 тыс. руб.

В случае повторного нарушения режима самоизоляции или санитарно-эпидемиологических норм, которые привели к заражению человека или его гибели, но при этом не содержали уголовно наказуемого деяния, сумма штрафа составит от 150 тыс. до 300 тыс. руб., для должностных лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. руб., для юридических лиц - от 500 тыс. до 1 млн руб. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на текст поправок в КоАП РФ.

Напомним, что в отношении заразившихся инфекцией COVID-19 граждан России, нарушивших режим самоизоляции, собираются ввести уголовные наказания.