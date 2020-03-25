Московским пенсионерам выплатили деньги за соблюдение карантина

Более 1,6 млн пенсионеров столицы уже получили денежные выплаты за соблюдение карантина.

По словам заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой, обещанные выплаты за соблюдение карантинного режима получили более 1,6 млн московских пенсионеров. Денежные средства перечисляются всем москвичам, возраст которых превышает 65 лет, не зависимо от того, работают они или нет. Средства направляются на расчетные счета, на которые приходят пенсионные и другие страховые выплаты. Те, кто пока не получил денежные средства, могут ожидать их прихода в самое ближайшее время, пишет РБК.

Ранее, власти Москвы пообещали выплатить пособие в размере 4 тыс. рублей всем пенсионерам, которые будут соблюдать режим самоизоляции для предотвращения распространения коронавируса. Причем 2 тыс. рублей будут выплачены авансом, а еще 2 тыс. при условии соблюдения режима самоизоляции.