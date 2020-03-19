Все въезжающие в Россию должны проходить карантин

Роспотребнадзор обязал всех туристов сообщать сведения о посещаемых ими странах и месте пребывания в России.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что согласно новому постановлению ведомства, все россияне, которые побывали за границей, должны сообщить об этом по специальной горячей линии своего региона. Необходимо сообщить оператору страну, в которой гражданин находился, сроки пребывания, а также место его фактического нахождения на территории России. Также, все путешественники должны, в обязательном порядке, соблюдать карантин в домашних условиях в течении 14 дней, пишет РБК.