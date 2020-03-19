Князь Монако заразился коронавирусом

У князя Монако Альбера II обнаружили коронавирус. Данную информацию подтвердили в пресс-службе княжеского дворца.

В сообщении указано, что Альбер II сдал анализ в начале недели, и результаты оказались положительными. Состояние здоровья 62-летнего главы государства на данный момент никаких опасений не вызывает, он находится под наблюдением врача.

Альбер II изолирован в своём дворце, но продолжает работать. Правящий князь Монако обратился к своим подданным с просьбой: отнестись очень серьезно к мерам по предупреждению распространения коронавирусной инфекции – ограничить передвижения и сократить контакты.

О состоянии здоровья супруги монарха пока не сообщается, пишет Федеральное агентство новостей.