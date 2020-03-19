Мишустин прокомментировал ситуацию с продуктами

Михаил Мишустин заявил, что в России полки магазинов не будут пустовать.

Глава правительства России Михаил Мишустин на заседании кабмина заявил, что стране хватит продуктов питания, поэтому полки магазинов будут заполнены всеми необходимыми товарами. Он добавил, что российское правительство примет соответствующие меры для того, чтобы полки магазинов не пустовали, а также жители страны смогли покупать свежие продукты, такие как мясо, рыба, молоко, яйца, хлеб, овощи и фрукты, пишет РИА Новости.