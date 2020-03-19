Стоимость евро превысила 89 рублей

После падения в первой половине дня, курс доллара взлетел до отметки в 81,97 рубля.

Валютные рынки вновь демонстрируют колебания. Так, в ходе торгов на Московской бирже курс евро превысил отметку в 89 рублей, доллар — в 81 рубль, информирует РИА Новости.

Как напоминает агентство, после того как произошло снижение в первой половине дня, доллар взлетел до отметки в 81,97 рубля, по факту обновив максимум с января 2016 года. Евро также обновил показатели: поднявшись до 89,6 рубля, что тоже случилось впервые с февраля того же года.

После этого на бирже вновь произошло падение. Курс доллара расчетами «завтра» к 10:23 мск четверга потерял две копейки, опустившись до 80,85 рубля, евро упал на 12 копеек, до уровня 88,21.