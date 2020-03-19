Владимир Путин заявил, что он не царь

Деятельность главы государства, как считает президент, заключается в ежедневной работе.

Российский президент не согласился с точкой зрения тех, кто называет его царем. Об этом он заявил в рамках проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину». По словам главы государства, царь – это тот, кто отдает приказы. А вот деятельность президента, по его словам, заключается в ежедневной работе.

Отвечая на соответствующий вопрос, Путин заявил: «Я же работаю каждый день, я не царствую».

Глава России также отметил, что царь – это тот, «кто сидит, сверху посматривает» и приказывает, а сам при этом «только шапку примеряет и смотрится в зеркало».