В России введут новый вид занятости

Речь идет о совмещении труда на обычном рабочем месте и удаленно.

Как пишут «Известия», в России может быть введен новый формат трудовой занятости, суть которого состоит в совмещении труда на обычном рабочем месте и удаленно. Соответствующая информация содержится в письме сопредседателя центрального штаба ОНФ Алексея Комиссарова вице-премьеру Татьяне Голиковой. Издание также упоминает о законопроекте, фиксирующем основные предложения ОНФ.

В частности, в ТК предлагается ввести статью «Временная удаленная работа». Речь идет о дополнительном соглашении к трудовому договору. Его можно заключить в электронном виде.