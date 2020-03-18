Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $25

К закрытию торговой сессии цена нефти марки Brent установилась на уровне $25,12 за баррель.

Согласно информации с торгов на Лондонской межконтинентальной бирже, стоимость майских фьючерсов нефти марки Brent опускалась ниже $25 за баррель. Тем не менее, к закрытию торговой сессии ситуация немного изменилась и цена нефти марки Brent установилась на уровне $25,12 за баррель. По словам экспертов, стоимость нефти марки Brent достигла уровня цен 2003 года.

При этом стоимость нефти марки WTI падала ниже $21 за баррель. Такая стоимость была зафиксирована впервые с февраля 2002 года, пишет РБК.