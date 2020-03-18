Рубль начал падать из-за резкого снижения цен на нефть.

Курс американской валюты поднялся выше 80 рублей, достигнув отметки 80,01 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. Отмечается, что последний раз национальная валюта находилась на таком уровне в 2016 году, пишет РИА Новости.

Рубль начал сильно падать из-за резкого снижения цен на нефть. На сегодняшний день стоимость сырья марки Brent на бирже ICE в Лондоне составляет $26,49 за баррель.