Песков ответил на слова Путина о среднем классе

Ранее президент РФ сказал о том, что более 70% граждан РФ относятся к среднему классу.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что понятие "средний класс" является относительным, так как существуют различные методики его определения. Такими словами он прокомментировал высказывание лидера России Владимира Путина о том, что более 70% граждан страны относятся к среднему классу. Президент пояснил, что, согласно методике Всемирного банка, к данной категории принадлежат люди, доход которых в 1,5 раза превышает МРОТ.

Во время общения с Песковым журналисты указали на то, что по оценке банка средний класс РФ является домохозяйством, потребляющим в 1,5 раза больше шкалы уровня национальной бедности.

Представитель сказал, что сейчас не может ответить на данное замечание, а также заверил, что в Кремле обязательно изучат этот вопрос.